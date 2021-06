Paratici, doppio scippo alla Juventus: nel mirino i pupilli del dirigente

Fabio Paratici prosegue la corsa verso Londra. Il ‘suo’ Tottenham potrebbe fare la spesa in casa Juventus: nel mirino degli inglesi i pupilli dell’ex dirigente bianconero.

Fabio Paratici, oramai ex dirigente della Juventus, non è ancora stato ufficializzato dal Tottenham, ma è già al lavoro per il suo nuovo club. Il mercato della società londinese non è ancora entrato nel vivo. Tocca all’ex bianconero dirigere la sessione estiva di calciomercato e ridisegnare la rosa degli Spurs.

Paratici, fa spesa alla Juve

Come riferisce ‘Gazzetta.it’, Fabio Paratici è già al lavoro per il mercato del Tottenham. Nel mirino dell’uomo mercato degli inglesi ci sarebbero due suoi ‘pupilli’ della Juventus. Il dirigente, infatti pare avere un debole per Leonardo Bonucci e per Adrien Rabiot.

Il difensore centrale dei bianconeri difficilmente si muoverà, ma Paratici pare essere intenzionato a fare comunque un tentativo. Il centrocampista francese, considerato ‘sacrificabile’ da Andrea Agnelli, è un altro obiettivo degli inglesi. A sorpresa, nell’elenco dei desideri, potrebbe finirci anche Gianluigi Buffon, ancora alla ricerca di una sistemazione dopo l’addio al club piemontese. Difficile arrivare, invece, a Paulo Dybala e Dejan Kulusevksi. I due calciatori offensivi rientrano, per il momento, nei piani della nuova Juve targata Massimiliano Allegri.