Juventus, è arrivato l’annuncio sul portiere: “Scelta fatta”

Nei giorni di Donnarumma, accostato alla Juventus, arriva l’annuncio sul portiere dei bianconeri per la prossima stagione

Potrebbero non esserci dubbi, anche se ogni dichiarazione, oggi, alla vigilia dell’Europeo, ha valore relativo: la Juventus ha scelto il suo portiere per la prossima stagione. Non sarà un acquisto. Resterà, al suo posto, Szczesny. Lo ha ribadito il numero uno polacco dal ritiro della propria Nazionale: “Ho parlato col club e mi è stato detto che non ci sono dubbi sulla mia posizione”.

L’ex Arsenal e Roma resta alla Juventus, dunque, così come ribadito a ‘Meczyki.pl’: “Alla Juventus contano su di me e non mi venderanno al 100%. Io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia”. Szczesny non vede l’ora di ricominciare con Allegri di nuovo alla guida della Juventus: “Il suo ritorno è importante per me, in passato abbiamo lavorato bene. Mi guarda come un portiere ma anche come essere umano”.

Juventus, le parole di Szczesny

Szczesny ha anche parlato del suo ex allenatore, Pirlo, per il quale ha speso parole d’elogio: “Lo apprezzo molto, ha conoscenze, capacità e idee. Vedrete che in futuro il suo lavoro pagherà. Gli auguro buona fortuna ovunque andrà e so che potrà andare ovunque perché è già un grande allenatore”.

Con queste dichiarazioni, dunque, dovrebbe concludersi il toto-portiere per la Juventus. Ma sappiamo bene che il calciomercato non è ancora cominciato e dunque tutto può accadere. D’altronde i bianconeri per Donnarumma, in uscita dal Milan, fanno sul serio.