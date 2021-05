La decisione improvvisa di Kane che accende il mercato

Kane, dopo la deludente stagione del Tottenham, ha chiesto ufficialmente la cessione. Le big d’Europa pronte all’asta.

Doccia fredda per il Tottenham. Harry Kane, come confermano diverse fonti provenienti dall’Inghilterra, ha infatti chiesto ufficialmente la cessione. Il motivo è da ricercare nei risultati non ritenuti soddisfacenti dall’attaccante, ancora alla ricerca del primo trofeo da alzare al cielo. Il Tottenham attualmente occupa la sesta posizione in Premier League con 59 punti e, a due giornate dal termine, il rischio di rimanere fuori dalla prossima Champions League è alto (il Chelsea, quarto, è a quota 64).

Kane ha chiesto la cessione al Tottenham: i possibili pretendenti

Ecco perché la punta, 28 anni a luglio, vorrebbe provare una nuova avventura e andare a giocare in una big d’Europa. Tante le squadre interessate, come ad esempio il Chelsea ed il Manchester City alla ricerca del sostituto di Aguero (in scadenza e vicino al Barcellona). Della partita potrebbero essere anche il Real Madrid e il Paris Saint Germain, ma in questo caso molto dipenderà dal futuro di Kylian Mbappé. Complicato pensare ad un interesse della Juventus, soprattutto non dovesse centrare la Champions. L’operazione, in ogni caso, non si preannuncia facile: il Tottenham, infatti, chiederà almeno 100 milioni per far partire la sua stella più brillante. Una cifra alta, anche alla luce della difficile situazione economica in cui versano le società a causa dell’emergenza Coronavirus.

Kane in campionato ha segnato 22 gol e servito 13 assist in 33 presenze, confermando una volta di più di essere un top player. L’intenzione sarebbe quella di scegliere la prossima destinazione prima dell’inizio dell’Europeo ma gli Spurs non sembrano avere fretta. “Non commenteremo, il nostro obiettivo è finire la stagione nel modo migliore possibile. Questo è ciò su cui tutti dovrebbero concentrarsi” le dichiarazioni del club ai microfoni di ‘Sky Sport Uk’.