Verona, ora è ufficiale: ecco l’erede di Juric in panchina

Il Verona ha finalmente ufficializzato il nuovo allenatore. Attraverso i social il nome dell’erede di Ivan Juric.

Sono tante le panchine che hanno trovato un nuovo padrone in queste ultime settimane. Molte delle big di Serie A ripartiranno da nuovi progetti tecnici, con allenatori pronti a dare un nuovo volto al campionato fin dalla parte alta della classifica. Da Spalletti al Napoli passando per Allegri alla Juventus, poi Mourinho alla Roma ed Inzaghi all’Inter (in attesa di Sarri ufficiale alla Lazio).

Ma non soltanto le big. Anche molte delle medio-piccole cominceranno la nuova stagione, a cominciare dai ritiri estivi, con nuovi allenatori seduti in panchina. Quasi tutti, ormai, sono stati ufficializzati ma proprio in questi minuti è arrivato un nuovo annuncio.

L’estate si avvicina, e con lui non solo i ritiri ma anche la sessione di calciomercato, ed il tutto rende necessario cominciare a progettare quelli che saranno i prossimi e decisivi impegni in vista del prossimo campionato.

Verona, ecco Di Francesco: annuncio ufficiale

In tanti attendevano di conoscere l’erede di Ivan Juric che, negli scorsi giorni, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, lasciando vuota la panchina del Verona e prendendo il posto di Davide Nicola.

Sul nome già c’erano state diverse conferme, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: sarà Eusebio Di Francesco a guidare gli scaligeri la prossima stagione. Una scelta importante fatta dal club, che punta su un tecnico che ha avuto diverse esperienze difficili negli ultimi anni.

Quella sulla panchina del Cagliari, ad esempio, ha lasciato l’amaro in bocca proprio ad Eusebio, che avrà subito voglia di rimettersi in carreggiata per dimostrare di essere incappato soltanto in qualche incidente di percorso. L’accordo è stato siglato ed ufficializzato, con Di Francesco che ha firmato un contratto che lo legherà al Verona fino al 2023.