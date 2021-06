“Stagione di successo per me”: messaggio di Zielinski sul Napoli

Piotr Zielinski ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della Polonia dove ha parlato anche del Napoli.

La piazza di Napoli ancora si deve riprendere dal pareggio casalingo contro un Verona già salvo e la conseguente mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo la disfatta avvenuta all’ultima giornata di campionato, sulla panchina azzurra c’è stato l’avvicendamento tra Gattuso e Spalletti.

Tra gli uomini di Gattuso più positivi c’è stato, sicuramente, Piotr Zielinski. Il giocatore partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Polonia dove sta preparando il prossimo Europeo: “L’ultima stagione è stata un successo per me, considerando le statistiche e i numeri”.

Zielinski e la mancata qualificazione alla Champions

Il polacco ha poi parlato anche della mancata qualificazione alla Champions League del Napoli: “Purtroppo come squadra non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che avevamo ad inizio stagione. Se ci sto ancora pensando? Me ne sto dimenticando, perché ho in mente solo l’Europeo che è un torneo importantissimo”.

L’ultima annata nel Napoli è stata la migliore per Zielinski sia per continutità che statisticamente. Il calciatore in questa stagione, tra tutte le competizioni, ha collezionato 47 presenze in maglia azzurra, segnando 11 gol e fornendo 13 assist vincenti ai propri compagni. Zielinski sarà tra i punti cardini del nuovo Napoli di Luciano Spalletti.