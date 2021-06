Incubo Benzema: botta al ginocchio ed Europei a rischio

L’infortunio di Benzema nell’amichevole di questa sera contro la Bulgaria è una brutta notizia per il ct della Francia Deschamps.

Tutto il mondo calcistico è proiettato al prossimo Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno con il match tra Italia e Turchia. Dopo la positività di Busquets tra i giocatori della Spagna, in serata è arrivata un’altra notizia che puo spostare gli equilibri della competizione: l’infortunio di Karim Benzema durante l’amichevole di questa sera tra la Francia e la Bulgaria.

L’attaccante, a mezz’ora dall’inizio del match, è caduto male dopo aver cercatp di colpire di testa un cross del compagno di squadra Pavard. Il giocatore del Real Madrid è stato subito soccorso dall staff medico della nazionale francese che gli ha fasciato la coscia destra. Il giocatore del Real Madrid è rientrato in campo, ma dopo solo un minuto ha dovuto dare forfait e al suo posto è entrato Giroud.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le lacrime di Benzema dopo l’infortunio

Benzema si è seduto in panchina ed è scoppiato in lacrime. Immagini che non fanno ben sperare per un recupero in ottica Europeo. La Francia esordirà contro la Germania proprio tra una settimana. Si attendono gli esami strumentali delle prossime ore per conoscere la diagnosi dell’infortunio patito questa sera dal calciatore.

LEGGI ANCHE>>> Le tre possibili sorprese dell’Italia all’Europeo

Benzema è ritornato in Nazionale dopo 6 anni. Il giocatore fu estromesso dai Blues a causa alla nota vicenda del ricatto a Valbuena. La Francia ha poi vinto il match per 3-0 con la rete di Griezmann e la doppietta proprio del subentrato Giroud.