Juve, contatto Allegri-Ronaldo: la decisione è stata comunicata

Secondo quanto riporta l’emittente ‘ESPN’, ci sarebbe stato un primo di importante contatto tra Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. All’epoca del divorzio tra il tecnico livornese la Juventus datato 2019, tanto si disse si scrisse sul rapporto non particolarmente felice tra il lusitano e l’allenatore. Stando alle informazioni raccolte da ESPN, il dialogo tra i due ha prodotto una decisione che si sostanzia, però, in un rinvio.

Infatti, solo dopo gli europei Ronaldo farà sapere se vorrà continuare la sua avventura alla Juventus o troncare un anno prima della scadenza del rapporto contrattuale il suo legame con il club bianconero. Una riserva che potrebbe tenere bloccato anche il mercato che sarà orchestrato da Cherubini in questa sessione, dopo l’addio di Paratici.

Chiacchierata Ronaldo-Allegri, Mendes inizia a muoversi

Nel frattempo, si apprende che lo storico potente agente di CR7, Jorge Mendes, ha contattato PSG, Manchester United e Real Madrid per valutare la fattibilità di un potenziale trasferimento. Ovviamente, il tutto deve avvenire in un momento molto delicato dal punto di vista economico per il calcio mondiale. Uno stipendio da 31 milioni di euro, come quella attualmente percepito da Ronaldo alla Juventus, è ancora più difficile da ottenere in altre società, per quanto danarose esse possano essere.

Al momento, stando ai rumors delle scorse ore, l’ipotesi più accreditabile resta quella parigina, con Ronaldo che potrebbe risultare anche uomo immagine per i prossimi mondiali in Qatar del 2022.