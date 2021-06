Lotito non perdona, frecciata pubblica ad Inzaghi (in attesa di Sarri)

Claudio Lotito, presente per la premiazione della Lazio Women, ha lanciato una vera e propria frecciata a Simone Inzaghi.

Il divorzio tra Simone Inzaghi e la Lazio ha sicuramente sorpreso tutti. L’allenatore sembrava ormai destinato a restare sulla panchina biancoceleste, anche per quello che è stato il chiacchiericcio mediatico attorno al rinnovo di contratto che sembrava cosa fatta. Cosi, però, non è stato. Alla fine Inzaghi ha deciso di accettare una sfida importante, ovvero quella di prendere in carico la panchina dei campioni d’Italia.

Anche l’addio di Antonio Conte (cosi come per Inzaghi alla Lazio) ha sorpreso l’ambiente nerazzurro, soprattutto dopo una cavalcata straordinaria che ha anche portato anche alla vittoria dello Scudetto. La dirigenza si è da subito mossa per portare a Milano in allenatore che fosse in mano di prendersi una grande responsabilità, come quella di guidare i campioni d’Italia il prossimo anno.

La scelta è ricaduta su Simone Inzaghi, con la sorpresa del popolo biancoceleste ed evidentemente anche del suo presidente. Si parlava da mesi del rinnovo dell’allenatore, ed evidentemente anche il patron biancoceleste è rimasto spiazzato dalla scelta del tecnico. Le ultime dichiarazioni, in tal senso, sembrano abbastanza eloquenti.

Lotito, frecciata ad Inzaghi (in attesa di Sarri)

La Lazio, nel frattempo, sta lavorando al nuovo proprietario della panchina. Con Maurizio Sarri i discorsi sembrano ormai intavolati e pronti ad essere concretizzati per intero. Per la firma, insomma, sembra essere arrivato il momento, e c’è chi sostiene che a mancare sarebbe soltanto l’annuncio ufficiale.

Intanto ha parlato Claudio Lotito. Il patron ha presenziato in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women, promossa in A. Il presidente, ha parlato di stadio ma si è lasciato andare anche ad una frecciata velenosa nei confronti di Simone Inzaghi.

“Non so quello che succederà in termini di allenatore. Per me un contratto è una stretta di mano per altri… Verba volant, scripta manent“, le parole di Lotito. Insomma, una separazione non proprio con i cuoricini tra la Lazio ed il suo ormai ex allenatore.