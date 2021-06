Roma, non solo Belotti: c’è la nuova idea per l’attacco

Il calciomercato della Roma potrebbe partire dall’affondo reale e concreto su Belotti. L’attaccante del Torino rappresentare il primo obiettivo offensivo di Mourinho, da valutare anche la possibile alternativa

La Roma sarebbe ormai pronta a tentare l’affondo su Belotti in vista della prossima stagione. L’attaccante del Torino sarebbe stato indicato da Mourinho come rinforzo ideale in vista del futuro. Circa 35 milioni la valutazione del centravanti granata, cifra che la Roma potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia per accontentare le richieste di Cairo.

Non solo Belotti, resta vivo anche l’interesse per Vlahovic, anche se la Fiorentina valutare il suo centravanti circa 60 milioni di euro. Più defilata la posizione di Milik, oggetto del desiderio del mercato giallorosso della passata stagione, ma obiettivo definitivamente sfumato nel corso degli ultimi mesi. Belotti, quindi, resta in pole per l’attacco.

Calciomercato Roma, c’è Belotti per l’attacco: il piano di Mourinho

L’arrivo di Belotti potrebbe coincidere con l’addio quasi certo di Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe risolvere il suo contratto con i giallorossi con un anno di anticipo rispetto alla fine naturale dell’accordo e strizzare l’occhio alla Juventus. Belotti sostituirà Dzeko, con l’ex Wolfsburg più vicino ai bianconeri nelle ultime ore.

Per quel che riguarda Borja Mayoral, invece, l’attaccante spagnolo potrebbe restare alla corte di Mourinho anche in vista della prossima stagione. Oltre allo spagnolo e a Belotti non è escluso che la Roma valuti l’affondo su un altro attaccante.