Roma in fermento, Mourinho ha scelto il portiere del futuro

Josè Mourinho ha deciso. L’allenatore portoghese ha indicato il portiere ideale per la Roma, nei prossimi giorni si proverà a chiudere l’affare.

La Roma sta costruendo la squadra del futuro, ovviamente targata Josè Mourinho. Sono già diversi i nomi accostati alla squadra capitolina nelle ultime settimane, ma tutto passerà al vaglio dell’allenatore portoghese che sta lavorando intensamente con la dirigenza per cogliere ogni tipo di occasione utile per migliorare la rosa giallorossa.

Uno dei temi caldi è di sicuro quello del portiere. Pau Lopez non dà le garanzie necessarie a Mourinho, anche per quanto mostrato nel corso della stagione appena conclusa, ed ecco perchè serve qualcosa di diverso. I nomi sulla lista di Tiago Pinto sono diversi, ma sembra si sia arrivati ad una quadra.

Mourinho, infatti, ha indicato quello che secondo lui rappresenta il portiere giusto per la Roma. Cosi proprio in queste ore i rapporti si stanno intensificando e la società sta lavorando per regalare al proprio allenatore il proprio obiettivo.

Mourinho ha scelto Rui Patricio: si lavora per chiudere

Il nome indicato da Josè Mourinho è quello di Rui Patricio, estremo difensore che negli scorsi anni è stato accostato anche al Napoli. E’ lui il portiere indicato dal tecnico portoghese per difendere i pali della squadra capitolina.

Il club sta già lavorando con il Wolverhampton – come riportato da Sky Sport- per provare a chiudere in tempi relativamente stretti. La richiesta è di 12 milioni di euro, ma la Roma proverà a chiudere per 7-8 milioni. I prossimi giorni saranno di fatto decisivi, con Mourinho pronto ad accogliere il portiere del futuro.