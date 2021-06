Sneijder, dal calcio alla musica: futuro da rapper per l’ex Inter

Wesley Sneijder dal triplete con l’Inter allo spot da rapper per un’agenzia di scommesse: simpatico siparietto

Le sue gesta in campo hanno deliziato i tifosi dell’Inter. Wesley Sneijder è stato per tanti anni trequartista raffinatissimo che ha deliziato il palato non solo dei tifosi nerazzurri. Gesti tecnici assistenze di primo livello che lo hanno consacrato nel gotha dei migliori numeri 10 della sua generazione. José Mourinho lo ha voluto subito al centro del suo progetto, così come tanti altri club prestigiosi hanno fatto a gara per annoverarlo tra le proprie fila durante la sua carriera. Sneijder, da sempre personaggio eclettico e simpatico, non si è sottratto ad un simpatico spot che lo ritrae in tenuta orange ma nelle vesti di King Toto per un’agenzia di scommesse. Nel video, Sneijder inizia a rappare molto divertito anche del suo nuovo ruolo. Che si possano aprire per l’ex Inter le porte della musica?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sneijder rapper: un video tutto da ridere

Non facciamo fatica ad immaginare come tifosi dell’Inter dopo aver visto questo video (ce ne sono anche tanti altri su YouTube che ritraggono Sneijder nelle stesse vesti) si lasceranno andare ha più di un sorriso ricordando le movenze in campo del loro trequartista.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, positivo al Covid in nazionale: Europei a rischio

Ora, c’è anche con qualche chilo in più da smaltire: ma, è davvero inevitabile non provare ad andare a tempo Sneijder che sembra subito a suo agio in questa nuova versione musicale, quella da rapper.