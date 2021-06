UFFICIALE: un altro centrocampista salta gli Europei per infortunio

L’Olanda dovrà fare a meno di Van de Beek per i prossimi Europei, poiché il calciatore ha patito un infortunio che non riuscirà a smaltire.

Al Manchester United non ha vissuto la sua migliore stagione e per Donny van de Beek le cattive notizie non sono finite. Il giocatore non prenderà parte agli Europei con l’Olanda a causa di un sopraggiunto infortunio, che non gli permette di recuperare in tempo, per la competizione che prenderà avvio questo venerdì.

Europei, l’Olanda dovrà fare a meno di van de Beek

L’ex centrocampista dell’Ajax sarà un altro grande protagonista che mancherà a EURO2020, ed è già pronto a lasciare il ritiro per rientrare a casa. Una tegola non indifferente per il commissario tecnico Frank de Boer, il quale ha fatto sapere che comunque non sostituirà il calciatore con un altro innesto. Un’occasione persa per van de Beek, che avrebbe voluto approfittare degli Europei per rilanciarsi in orbita calciomercato, magari anche in Serie A, dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏 — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Di seguito il comunicato della Nazionale olandese a riguardo: “Donny van de Beek salta EURO 2020. Van de Beek deve abbandonare la competizione perché il centrocampista è alle prese con un infortunio. Di conseguenza, non sarà disponibile in tempo per EURO 2020. Frank de Boer non convocherà un sostituto di Van de Beek. Guarisci presto, Donny!”.