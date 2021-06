Lautaro Martinez aspetta le due cessioni che lo porteranno al Barcellona

Lautaro Martinez aspetta il Barcellona, lo sostiene il quotidiano catalano Sport ma il club blaugrana al momento non ha le risorse per arrivare all’attaccante argentino.

L’Inter dovrà fare almeno una grande cessione, chiede 80 milioni di euro per Hakimi ma il Paris Saint Germain al momento non va oltre l’offerta di 60 milioni.

Un altro giocatore che potrebbe smuovere il mercato del club nerazzurro è Lautaro Martinez. L’Atletico Madrid si è fatto avanti con proposte di 40-50 milioni di euro che l’Inter ha rifiutato. Marotta non fa sconti e chiede 80-90 milioni di euro per l’attaccante argentino.

Il Barcellona ha in mente due cessioni per finanziare l’operazione: Dembelè se non rinnova il contratto e Griezmann che, invece, potrebbe rilanciarsi con l’Europeo.

Lautaro Martinez sarebbe il grande colpo del mercato del Barcellona

Il Barcellona sta definendo la strategia per rinforzarsi in ogni reparto. Sono già arrivati Aguero ed Eric Garcia, è sfumato Wijnaldum diretto al Paris Saint Germain mentre nel corso della settimana il club blaugrana vorrebbe chiudere anche per Depay a parametro zero.

Il sogno del Barcellona è Haaland, Mino Raiola mantiene ottimi rapporti con Laporta ma il Borussia Dortmund rifiuta ogni offerta, almeno fino alla fine degli Europei non si aprirà alcun spiraglio ed è anche difficile che accada successivamente.

Il Barcellona sta facendo una buona campagna acquisti ma vuole un attaccante di livello mondiale, avverte la necessità d’aumentare il numero dei gol realizzati. Lautaro Martinez è una pista con qualche probabilità in più rispetto ad Haaland perchè l’Inter dovrà fare almeno una grande cessione e la volontà del giocatore c’è.

Sport.es insiste proprio su quest’aspetto, sul fatto che Lautaro Martinez, nonostante l’interesse dell’Atletico e del Real Madrid, attenda il Barcellona.

I tempi sono cambiati, la pandemia ha imposto “lacrime e sangue” al calcio mondiale eccetto i club degli sceicchi. Il Barcellona non ha budget per fare acquisti se non ci sono prima delle cessioni. La speranza del club blaugrana è di riuscire a realizzare dei movimenti in uscita per finanziare un grande colpo come Lautaro Martinez dall’Inter.