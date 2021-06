La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su un doppio rinforzo offensivo. Icardi presente anche nella lista di Cherubini, ma attenzione alla doppia sorpresa

Il calciomercato della Juventus partirà da una totale rifondazione del reparto offensivo. Quasi certo l’addio di Cristiano Ronaldo, il quale potrebbe fruttare alle casse bianconere circa 25 o 30 milioni di euro. Il sacrificio di Ronaldo permetterà a Cherubini di riprogrammare la campagna acquisti dei bianconeri. Per quel che riguarda i movimenti in entrate, ai bianconeri piace particolarmente Icardi, anche se la sua onerosa valutazione potrebbe rallentare le operazioni.

Su Icardi resta forte anche l’interesse di diverse squadre di Premier League, ma la Juventus si starebbe defilando a causa delle enormi pretese del PSG. Nelle ultime ore starebbero tornando di moda i profili di Gabriel Jesus e Dzeko, ma attenzione anche ad alcune mosse a sorpresa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus solo in prestito: suggestione Muriel o Zapata

Per quel che riguarda il possibile affondo bianconero su Gabriel Jesus, la Juventus avanzerà un’offerta o chiaro interesse solamente di fronte alla possibilità di chiudere una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. I bianconeri resteranno alla finestra per valutare il da farsi. Non è escluso che il Manchester City decida di dire sì alla richiesta bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Inter, per Hakimi un club supera il Psg: cash e contropartite top

Occhio, però alla possibile suggestione dall’Atalanta: i bianconeri continuano a seguire molto attentamente i profili di Muriel e Zapata, entrambi valutati circa 45 milioni. I due colombiani piacciono particolarmente ad Allegri, ma la pseudo trattativa appare decisamente complicata in entrambi i casi.