Inter, per Hakimi un club supera il Psg: cash e contropartite top

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il Chelsea avrebbe due contropartite per Hakimi che sarebbero gradite all’Inter.

Dopo la vittoria dello Scudetto, i tifosi dell‘Inter temono che la squadra campione d’Italia possa essere smembrata. Suning vuole abbattere i costi per cercare di ridurre i debiti e la strada più semplice per attuare questa strategia è rappresentata dalla vendita dei calciatori più appettiti dal calciomercato.

La dirigenza dell’Inter sta programmando la campagna acquisti per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, Ashley Young ed Andrea Ranocchia potrebbero restare ancora in maglia nerazzura. Tra i giocatori dell’Inter più seguiti dai club più importanti ci sarebbero Lautaro Martinez e Hakimi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Chelsea potrebbe convincere l’Inter a cedere Hakimi

Sull’argentino c’è da registrare il forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, mentre il laterale è seguito sia dal PSG che dal Chelsea. Inizialmente, Hakimi sembrava vicino al club francese, ma i club ancora non avrebbero trovato un accordo: l’Inter vorrebbe 75 milioni di euro per cedere uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto e il PSG non sarebbe disposto ad arrivare a tale cifra.

LEGGI ANCHE>>> I piani offensivi dell’Inter e la verità su Lautaro Martinez

Il Chelsea, in queste ultime ore, avrebbe superato il PSG nella rincorsa ad acquisire Hakimi. Il club inglese per convincere l’Inter avrebbe due contropartite che farebbero molto piacere alla squadra lombarda: il terzino Emerson Palmieri e il difensore centrale Andrea Christensen.