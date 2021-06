La Juve apre alla cessione di Demiral: cifre e dettagli

Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dalla cessione di Demiral, possibile sacrificato per far cassa e plusvalenza. Il centrale turco piace a diverse squadre dei Premier League

La Juventus potrebbe aprire alla cessione di Demiral in caso di offerte vantaggiose. Il centrale turco, corteggiato da diverse squadre di Premier League, sarebbe pronto a lasciare la Juventus nel corso dell’estate. La conferma di Chiellini e Bonucci potrebbe spingere l’ex Sassuolo a valutare nuovi scenari per avere la possibilità di giocare con maggiore costanza e recitare un ruolo da titolare.

Allegri, dal canto suo, sarebbe pronto ad avvallare il possibile sacrificio, anche se la Juventus, a quel punto, dovrà ricercare un nuovo centrale difensivo in vista della prossima stagione. Demiral ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra che consentirebbe ai bianconeri di effettuare un’ottima plusvalenza.

Calciomercato Juventus, in caso di cessione di Demiral arriverà un altro difensore

Qualora la Juventus dovesse decidere di cedere Demiral incassando circa 35 milioni di euro, non è escluso che i bianconeri possano puntare su un nuovo difensore capace di completare il reparto difensivo adattandosi alla perfezione sia nel ruolo di centrale destro, sia in quello di centrale sinistro. Occhio al futuro di Romagnoli: i bianconeri potrebbero aprire al suo arrivo solamente di fronte a un offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

Tuttavia, come già riportato nelle scorse settimane, non è escluso che la Juventus possa decidere di trattenere Demiral a Torino, sia in chiave presente, sia in vista del prossimo futuro.