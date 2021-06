L’annuncio social di Pogba che fa sognare i tifosi della Juventus

Lo scambio social di battute tra Pogba e Marchisio ha acceso il sogno dei tifosi della Juventus di un ritorno del francese in bianconero

Paul Pogba tornerà alla Juventus. La promessa del “polpo” a Claudio Marchisio in un post su Instagram. Tanto è bastato su Instagram per accendere l’entusiasmo e le fantasie dei tifosi bianconeri. Il centrocampista del Manchester United è dato in partenza già da diverso tempo tuttavia i ‘Red Devils’ chiedono per lui una cifra molto alta che in un calciomercato segnato dalla crisi economica sembra aver finora scoraggiato qualsiasi pretendente ad affondare il colpo.

Il futuro del francese tuttavia si avvicina a un bivio molto importante perché il calciatore è a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto pertanto gli inglesi potrebbero dover abbassare le proprie pretese per non far spazientire Mino Raiola, che potrebbe decidere di aspettare poi l’anno prossimo per portare via Pogba gratis. In una remake di quanto sta avvenendo quest’anno con il caso Donnarumma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pogba a Marchisio su Instagram: “Principe, prossima destinazione Torino”

L’entusiasmo dei tifosi della Juventus è nato dopo una scambio di battute social avvenuto tra il centrocampista della Francia e l’ex nazionale Azzurro con cui Pogba ha condiviso lo spogliatoio per diverse stagioni in bianconero. Il calciatore in un post ha scritto “My Adidas Pog’Pitch at home for the next generation. Roissy la source, Yessirskiiii!”. Quello che era un post per promuovere il suo sponsor tecnico è diventato un ammiccamento di mercato perché tra i commenti è comparso quello di Claudio Marchisio che ha scritto “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”. Più tardi è arrivata la risposta misteriosa di Paul Pogba: “ok, Principe. Prossima destinazione Torino” con tanto dell’emoticon di un occhiolino. Una risposta che ha fatto sobbalzare sul divano ogni tifoso della Juventus che immediatamente ha cominciato a sognare il centrocampista francese nuovamente con la casacca bianconera.

Soltanto il calciomercato però potrà indicare se si è trattato di un vero e proprio indizio oppure di una semplice battuta fatta a un vecchio compagno di squadra.

LEGGI ANCHE >>> Fabio Paratici è ‘tornato’ dalla Juventus: tutta questione di mercato

La concentrazione del calciatore del Manchester United tuttavia in questo momento sembra essere rivolta sul prossimo Europeo, che comincerà dopodomani. Pogba spera di smaltire la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League subita per mano del Villarreal raggiungendo un nuovo trionfo con la nazionale francese con cui ha vinto il Mondiale nel 2018.