Fabio Paratici è ‘tornato’ dalla Juventus: tutta questione di mercato

Fabio Paratici, ad un passo dall’ufficialità al Tottenham, è già al lavoro per rinforzare il club inglese. L’ex Juve avvistato a Milano.

Fabio Paratici, oramai ex dirigente della Juventus, attende l’ufficialità al Tottenham. Il quasi uomo mercato degli Spurs è già al lavoro per regalare ai tifosi inglesi nuovi innesti da inserire in rosa. Il club di Premier League, fuori dalla Champions League, vuole attrezzare una squadra competitiva per centrare, il prossimo anno, l’Europa che conta.

Calciomercato Juventus, incontro con Paratici

L’ex CFO della Juventus, come riferisce ‘Calciomercato.it’, è stato avvistato oggi a Palazzo Parigi, quartier generale milanese dei bianconeri. Presente anche Cherubini, uomo di fiducia di Paratici promosso dalla Juventus a capo dell’area tecnica proprio al posto del dirigente promesso sposo al Tottenham.

Per il momento, dunque, l’uomo mercato degli Spurs resta a Milano a tessere la trama del calciomercato del club inglese. L’ultimo intreccio tra i due club è quello relativo al cartellino di Harry Kane, valutato ben 150 milioni di euro dalla proprietà della società di Premier League.