Ricordate Oliveira? Sta firmando con la Fiorentina di Gattuso

Sergio Oliveira ad un passo dalla Fiorentina, che in queste ore sta trattando con il Porto. Sul piatto 20 milioni: annuncio in arrivo.

Da giustiziere della Juventus in Champions League a nuovo perno del centrocampo viola. Sono giorni decisivi per lo sbarco a Firenze di Sergio Oliveira: la Fiorentina e il Porto sarebbero infatti molto vicini a concludere l’operazione. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano sportivo portoghese ‘A Bola’, secondo cui il presidente Rocco Commisso avrebbe messo sul piatto circa 20 milioni per convincere i lusitani. E le sensazioni, a riguardo, sono positive.

Sergio Oliveira vicino alla Fiorentina: il “sì” del Porto è in arrivo

Le parti continueranno ad confrontarsi nelle prossime ore. Restano da limare soltanto alcuni dettagli ed ulteriori sviluppi sono attesi a breve. L’intenzione, addirittura, è quella di chiudere la trattativa ed ufficializzare l’arrivo in Italia di Sergio Oliveira già prima dell’inizio dell’Europeo, in modo tale da consentire al giocatore, impegnato nel ritiro del Portogallo, di concentrarsi unicamente sul torneo.

Al 28enne la la società viola ha offerto un ingaggio da 3.5 milioni netti a stagione, assicurandogli un ruolo di primo piano nello scacchiere del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. In 32 presenze in campionato Sergio Oliveira ha segnato 13 reti e servito 6 assist mentre in Champions League i timbri sono stati 5 (tra cui i 2 che hanno spedito a casa la Juventus agli ottavi di finale). Una stagione di alto profilo, che ora gli darà la possibilità di affrontare ancora una volta i bianconeri.