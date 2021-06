Lo strano fioretto del calciatore inglese in caso di vittoria agli Europei

Declan Rice dal ritiro della nazionale inglese: “Ho 22 anni e non ho mai bevuto una birra. Ma se vinciamo gli Europei ne proverò una”

Inghilterra, terra di football e di birra… ma non per tutti. Declan Rice, centrocampista del West Ham che si appresta a vivere la prima grande competizione con la maglia della sua nazionale, ha infatti rilasciato ai media una dichiarazione decisamente sorprendente.

“Ho 22 anni e finora non ho mai bevuto una birra. La gente si stupisce quando lo dico, ma non mi piace l’odore, per questo non mi sono mai neanche avvicinato a una pinta”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rice: “Non ho mai bevuto una birra. Ma se l’Inghilterra vince gli Europei ne stapperò una”

Queste le parole di Rice dal ritiro della nazionale inglese a Burton upon Trent, cittadina peraltro molto nota proprio per la produzione di birra.

Il calciatore, di origini irlandesi ma che due anni fa ha optato per la rappresentativa dei Tre Leoni, ha fatto tuttavia un fioretto: “Se vinceremo Euro 2020 berrai una birra per festeggiare?” gli chiedono i giornalisti.

LEGGI ANCHE>>> Tutti vogliono il grande escluso dagli Europei

E Rice promette: “Sì, certo, in quel caso la proverò“. Per poi mettere subito le mani avanti: “Non offendetevi però se poi la sputo”. Che dire, non esistono più i calciatori inglesi di una volta.