Il Milan pronto a pescare in Spagna il vice Theo Hernandez

Il Milan, alla ricerca del vice Theo Hernandez, punta Junior Firpo: al Barcellona proposto lo scambio con Alessio Romagnoli.

Il Milan pensa a Junior Firpo come possibile vice Theo Hernandez. Ottenuta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Paolo Maldini e Ricky Massara si sono messi subito all’opera al fine di individuare i nomi su cui puntare per rinforzare la squadra. In stand-by la questione relativa alla punta del Chelsea Olivier Giroud, ora l’attenzione dei due dirigenti è focalizzata sul reparto difensivo.

La proposta del Milan per arrivare a Junior Firpo

In particolare, resta da definire il futuro di Alessio Romagnoli: dopo l’arrivo a gennaio di Fikayo Tomori (che il Milan vorrebbe confermare acquistandolo proprio dai Blues), l’ex capitano ha rapidamente perso il posto da titolare scivolando in panchina. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e da parte del giocatore c’è la volontà di proseguire in maglia rossonera. Tuttavia la società pare avere altri piani in mente.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Milan vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Junior Firpo del Barcellona. Il terzino sinistro spagnolo, in campionato, ha giocato poco (soltanto 7 presenze) ed intende cambiare aria. I blaugrana non si opporranno, a patto di ricevere la giusta offerta. Ecco perché le parti si incontreranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’operazione.