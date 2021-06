La rivelazione del CT della Svezia che spaventa i tifosi del Milan

Come sta Zlatan Ibrahimovic? L’attaccante della Svezia è out da Euro 2020 a causa di un infortunio. Il CT Andersson spaventa i tifosi del Milan.

Zlatan Ibrahimovic è fuori dai giochi per Euro 2020. L’attaccante svedese del Milan non è stato convocato per la competizione europea per Nazionali a causa di un infortunio. Praticamente già fuori dalla competizione da diverso tempo, il commissario tecnico della Svezia Andersson ha contattato telefonicamente Ibra per assicurarsi delle sue condizioni fisiche. Lo stato di salute dell’ex attaccante del Manchester United e dei Los Angeles Galaxy continua a preoccupare.

Svezia, infortunio Ibrahimovic: le condizioni

Intervenuto in conferenza stampa, Andersson ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Ecco quanto dichiarato: “Ho avuto contatti telefonici con Zlatan. Il suo infortunio? Non è così avanti nel recupero così come sembrava sin dall’inizio. Ho voluto controllare ancora per capire come stesse proseguendo la riabilitazione. Sapevamo di non poterlo convocare, ma ho voluto controllare per sicurezza”.

Poi prosegue: “Non è avanti nella riabilitazione. A prescindere dal forfait l’avrei sentito. Chiaramente ho colto l’occasione per controllare quando questa situazione si è presentata.