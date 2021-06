Arrivata l’ufficialità: ecco l’ultimo folle acquisto del Psg

Il Psg ha ufficializzato l’arrivo di Georginio Wijnaldum, preso a parametro zero. Per lui un ingaggio tra i 9 e i 10 milioni.

Senza freni il Paris Saint Germain. In attesa di ufficializzare l’arrivo di Gianluigi Donnarumma, al quale sono stati offerti 12 milioni netti all’anno per 5 stagioni, i transalpini in queste ore hanno messo a segno il primo colpo di mercato. E le cifre sono da capogiro. Si tratta di Georginio Wijnaldum, svincolatosi dal Liverpool e preso a parametro zero. Il che non significa che l’affare sia economico. Tutto il contrario.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Psg esulta: ufficiale l’arrivo di Wijnaldum

A Parigi il 30enne, infatti, guadagnerà tra i 9 e i 10 milioni (il dato non è stato reso noto) fino al 30 giugno 2024. A lui erano interessate anche altre squadre tra cui il Barcellona e il Bayern Monaco ma nulla ha potuto contro l’ingaggio proposto dal dirigente del Psg Leonardo, davvero fuori portata per la maggior parte dei top team europei. “Firmare per il Paris Saint Germain – sono le parole del centrocampista, contenute nel comunicato stampa che ufficializza il suo arrivo – è una nuova sfida per me. Mi unisco a una delle migliori squadre e voglio portare tutta la mia voglia e il mio impegno in questo ambizioso progetto. Il Paris Saint Germain ha dimostrato quanto sia bravo negli ultimi anni e sono convinto che insieme, con i nostri tifosi, possiamo andare ancora più in alto e più in alto”.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma al PSG? Il compagno Florenzi lo “avvisa”

Prodotto del settore giovanile dello Sparta Rotterdam, ha giocato per due dei più grandi club della sua terra d’origine, l’Olanda: il Feyenoord (135 partite, 25 gol) e il Psv Eindhoven (154 partite, 56 gol) con cui ha vinto il Titolo Eredivisie 2014-15. Dopo una stagione al Newcastle United, è poi passato al Liverpool nell’estate del 2016. In maglia Reds ha vinto la Champions League nel 2019 e la Premier League lo scorso anno. Trovato l’accordo con il Psg, ora Wijnaldum potrà concentrarsi sull’Europeo: in Nazionale, finora, ha collezionato 75 presenze e 22 gol.