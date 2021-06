“Christian Eriksen è sveglio, respira e riesce a parlare”

Novità confortanti arrivano sulle condizioni di Christian Eriksen. A parlare è stato il suo agente, che ha dato notizie positive sullo stato di salute del giocatore della Danimarca.

Martin Schoots, agente di Eriksen ha parlato a NPO Radio 1 dando aggiornamenti in merito alle condizioni del giocatore. Il manager, infatti, ha avuto modo di parlare col padre del calciatore danese e ha dichiarato: “Christian Eriksen respira e può parlare, è sveglio”.

Novità sulle condizioni di Eriksen e Danimarca-Finlandia

Sono brevi gli aggiornamenti rilasciati dall’agente del giocatore dell’Inter, ma ne seguiranno sicuramente degli altri. Si tratta delle dichiarazioni in assoluto più attese, dopo che il mondo sportivo e non solo è rimasto col fiato sospeso, vedendo Eriksen stendersi al suolo con gli occhi fissi nel vuoto, all’improvviso. Fatali sicuramente sono stati gli interventi da parte dei medici presenti in campo, che grazie alla loro tempestività hanno ristabilito la situazione.

Nel frattempo, considerato il miglioramento generale delle condizioni di Eriksen, la UEFA ha annunciato la ripresa del match sospeso: “In seguito alla richiesta fatta dai calciatori di entrambe le squadre, la UEFA è d’accordo nel riprendere il match tra Danimarca e Finlandia questa sera alle 20:30. Saranno disputati gli ultimi quattro minuti della prima frazione di gioco, poi ci saranno cinque minuti di pausa e si continuerà con il secondo tempo. Il match è stato sospeso a causa dell’emergenza medicale che ha coinvolto il giocatore della Danimarca, Christian Eriksen. Attualmente il calciatore è in ospedale e in condizioni stabili. La UEFA augura a Christian Eriksen di riprendersi velocemente e gli ringrazia entrambe le squadre per il loro comportamento esemplare. Questa sera la sfida di EURO 2020 tra Belgio e Russia proseguire a partire dalle 21:00, come programmato”.