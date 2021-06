Il silenzio che blocca l’Inter ed inizia a spaventare Zhang

L’Inter attende novità sul fronte mercato ma è calato il silenzio sulle due trattative in uscita più importanti: il tempo stringe

Tutto tace e non è una buona notizia. L’Inter fa i conti con la frenata sulle due trattative che potrebbero sistemare i conti della società nerazzurra. I nomi sono quelli di Achraf Hakimi e Ivan Perisic, le società interessate tra le più rappresentative d’Europa: Psg e Chelsea per l’esterno marocchino, Bayern Monaco per quello croato. Il problema è che nessuno dei tre club si è avvicinato alle richieste dell’Inter: 80 milioni, abbassabili a 70, per l’ex Real Madrid, una decina per Perisic.

Sul fronte Hakimi – come si legge su ‘TuttoSport’ – non si registrano sostanziali novità. Il Psg è fermo all’offerta da 50 milioni più bonus, ben lontani dagli almeno 70 necessari per convincere l’Inter. Da Parigi è arrivato qualche altro abboccamento per provare ad allettare la società nerazzurra con delle contropartite (Paredes), ma con un nulla di fatto. Nulla anche da Londra dove il Chelsea è interessato al calciatore ma non ha ancora presentato un’offerta concreta.

Inter, ferme le trattative per Hakimi e Perisic

Nessuna proposta anche per Perisic, nonostante gli approcci del Bayern Monaco e di altri club tedeschi (dall’Hertha Berlino a Eintracht Francoforte e Lipsia). Tutto tace e a 18 giorni dalla scadenza del 30 giugno non è un bel segnale per l’Inter. Di tempo per mettere in piedi un affare c’è ancora, ma il passare dei giorni mette fretta alla società meneghini.

Zhang ha fissato in almeno 70 milioni l’attivo di bilancio sul mercato e Marotta e Ausilio sperano in novità nei prossimi giorni. Anche perché senza cessioni è tutto fermo anche in entrata con le trattativa per i due Emerson (Royal e Palmieri).