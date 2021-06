Il folle piano della Juventus per scippare Mbappé al PSG

Kylian Mbappé non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Sul talento francese del PSG c’è anche la Juve: può arrivare a zero tra un anno

Clamorosa indiscrezione sul mercato della Juventus rilanciata da ‘The Athletic’. La Signora risulterebbe infatti tra le pretendenti a Kylian Mbappé, il fuoriclasse del PSG che non ha sciolto le riserve sul suo futuro.

Con un contratto in scadenza nel 2022, la stella della Francia campione del mondo non ha ancora aperto al rinnovo con i parigini: non è un mistero che proprio Mbappé sia il grande obiettivo di Florentino Perez per il nuovo corso del Real Madrid.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Mbappé al posto di CR7 nel 2022?

Il presidente delle Merengues sarebbe pronto ad acquistarlo già quest’estate, nel caso in cui arrivasse un’apertura da Parigi.

Per altre squadre, invece, l’idea sarebbe quella di attendere l’eventuale svincolo tra un anno e provare il colpaccio a parametro zero. Tra queste figurerebbe anche la Juventus, oltre a Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool.

LEGGI ANCHE>>> Malumore Cristiano Ronaldo, si muove Mendes: incontro con la Juventus

Nel 2022, in casa bianconera, scadono tra l’altro i contratti di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo: se l’argentino appare in questo momento indirizzato verso il rinnovo, discorso diverso riguarda CR7.

Ecco quindi che Mbappé, a Torino, potrebbe andare a prendere proprio il posto del portoghese. E questo a livello sia di rosa che di costo, visto il ricco ingaggio del 22enne (che a Parigi guadagna circa 20 milioni di euro all’anno, destinati probabilmente ad aumentare).