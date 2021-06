Malumore Cristiano Ronaldo, si muove Mendes: incontro con la Juventus

Jorge Mendes mercoledì è stato a Milano, ha incontrato tanti club: Milan, Cagliari, Fiorentina ma soprattutto la Juventus per discutere del futuro di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il potente procuratore portoghese ha incontrato il nuovo direttore bianconero Federico Cherubini che sostituisce Paratici, ormai già operativo al Tottenham.

La permanenza di Cristiano Ronaldo non è scontata, il campione portoghese ha dato segnali di nervosismo e insofferenza durante una stagione che la Juventus ha raddrizzato solo l’ultima settimana vincendo la Coppa Italia e qualificandosi in Champions League.

Se ne parlerà dopo gli Europei, anche la Juventus non si dispererebbe per la partenza di Cr7 e potrebbe fiondarsi su altri obiettivi.

Locatelli è la prima scelta per il centrocampo, in attacco si cerca un numero 9. In lista ci sono tanti nomi: Icardi, Dzeko, Milik e Gabriel Jesus, che con l’eventuale arrivo di Kane al Manchester City può diventare un’ipotesi percorribile in prestito.

Sarebbe molto complesso arrivare ad un centravanti di questo livello tenendo anche Cristiano Ronaldo.

Il Manchester United e il Paris Saint Germain sono le speranze di Cristiano Ronaldo

Pochi club possono permettersi i 31 milioni di stipendio di Cristiano Ronaldo, sulla scena internazionale Manchester United e Psg rappresentano le speranze del campione portoghese.

Il Manchester United vuole un esterno offensivo, ha puntato Jadon Sancho del Borussia Dortmund che, però, ha chiesto 95 milioni di euro per il suo gioiello.

I Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta, nell’orientamento c’è distanza tra le parti. Se non dovesse esserci l’intesa, il ritorno di Cr7 all’Old Trafford sarebbe una grande alternativa.

Se Mbappè dovesse andare al Real Madrid, per Cristiano Ronaldo aumenterebbero le chances del trasferimento al Paris Saint Germain. Icardi potrebbe diventare una contropartita importante in quest’affare.

Mendes ha percepito i malumori di Cr7, vorrebbe accontentarlo ma non è facile in un momento storico molto complicato, dove l’economia del calcio e non solo risente ancora della pandemia. Lo United e il Psg osservano, la Juventus attende, questa storia potrebbe scrivere nuove pagine dopo l’Europeo.