Lo scivolone social di Vidal dopo lo spavento per Eriksen

Arturo Vidal al centro dell’attenzione mediatica. Il messaggio di solidarietà per Eriksen sui social, poi le critiche. Ecco il motivo.

Il mondo si è stretto attorno a Christian Eriksen, colpito da un malore durante la sfida della sua Danimarca contro la Finlandia, match ovviamente valido per gli Europei. Momenti di terrore, che hanno fatto temere il peggio al punto da vedere i compagni di squadra danesi in lacrime sul rettangolo di gioco. Un scena che ha toccato tutti, con il giocatore che è stato prontamente oggetto di soccorsi con massaggio cardiaco e la barella pronta a portarlo via.

Tensione palpabile che ha portato anche alla sospensione della partita. Il tutto, però, pare si sia reinserito su un binario tranquillizzante. Eriksen, una volta uscito dal campo, è stato ricoverato in ospedale e sono state le istituzioni (federazione danese e Uefa) a comunicare come la situazione si sia risolta. C’è poi un caso che sta facendo discutere, e riguarda uno dei messaggio arrivati proprio per solidarietà al giocatore danese.

Vidal, messaggio per Eriksen e poi risate: tuona il web

Ad essere protagonista della gogna mediatica in questi minuti è Arturo Vidal, compagno di Christian Eriksen all’Inter. Il calciatore cileno, come altri, ha postato sui social un messaggio diretto proprio al centrocampista della Danimarca. Un gesto apprezzabile al quale, però, sono seguite delle stories che hanno fatto storcere il naso.

Nel pieno di un momento di grande concitazione e paura, Vidal ha prima postato su Instagram una stories per Eriksen, alla quale sono prontamente seguite altre con il giocatore sorridente, intento a scherzare con altri compagni di squadra (è aggregato al Cile per la Copa America).

Tutto questo ha indignato tanti internauti, che sui social se la sono presa proprio con Vidal. “Mette foto con Chris, e poi altre in cui ride e scherza con i compagni. E’ inqualificabile!“, scrive un utente sui social. Anche altri hanno notato lo ‘scivolone’ del cileno, puntando il dito contro un atteggiamento non proprio sobrio in tutto e per tutto.