Locatelli, Serie A alle spalle? Pronta l’offerta per portarlo all’estero

Quale sarà il futuro di Manuel Locatelli? Una pista potrebbe portare il giocatore del Sassuolo a proseguire la sua carriera all’estero.

Manuel Locatelli è di sicuro uno dei giocatori più seguiti del nostro campionato. Talento puro, giocatore in grado di catturare l’attenzione del pubblico riuscendo anche ad arrivare ben oltre i confini nazionale. In Italia, va detto, ci sono già diverse squadre che vorrebbero mettere le mani sul giocatore del Sassuolo.

Con l’Italia, durante l’Europeo, per Locatelli sarà la ghiotta occasione per mettersi in mostra, provare a farsi notare ed aumentare quell’attenzione che su di lui è già considerevole.

In particolare, tra l’altro, ci sarebbe la Juventus pronta a mettere le mani su di lui, o quantomeno provarci. Il club bianconero è letteralmente stregato dal talento di Locatelli, al punto da spingere la dirigenza a monitorare con grande attenzione anche quello che sarà il percorso agli Europei.

Locatelli, futuro all’estero? Pronta l’offerta

Di quello che sarà il futuro di Locatelli non ci è dato ancora sapere, sostanzialmente perchè nemmeno il giocatore conosce bene quali possano essere le piste più concrete da seguire. Certo, c’è la Juventus di Max Allegri, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, sul giocatore classe ’98 ci sarebbe l’interesse molto forte dell’Arsenal. Il club di Premier, infatti, starebbe osservando – al pari delle altre pretendenti – il cammino dell’Italia ed ovviamente di Locatelli in questa competizione continentale.

Manuel, già alla prima contro la Turchia, pare aver convinto i gunners pronti a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro, in grado di far fuori la concorrenza della Juventus e le altre squadra interessate.