Il grande salto di Berardi: “50 milioni in arrivo per il Sassuolo”

Berardi, dopo l’ottima prestazione contro la Turchia, è finito sotto i riflettori. Diverse le big della Premier League che lo seguono.

Il cross radente in area che ha provocato l’autogol di Merih Demiral, decisivo per sbloccare una partita fin lì bloccata, e una serie di belle giocate sempre al servizio dei compagni. Domenico Berardi è, insieme a Leonardo Spinazzola, l’azzurro messosi maggiormente in luce durante la prima partita dell’Italia all’Europeo contro la Turchia. Una prestazione che gli ha permesso di finire sotto i riflettori continentali, con diverse big della Premier League che hanno iniziato a seguirlo con interesse.

Fissato il prezzo di Berardi: ecco la richiesta del Sassuolo

Il Sassuolo, da parte sua, è pronto ad ogni evenienza e ha fissato il prezzo: 50 milioni, netti e senza sconti. L’intenzione sarebbe quella di confermarlo, facendone ancor di più il simbolo del club come spiegato di recente dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali. “Lo vogliono in tante – ha detto a ‘Tuttosport’ – ma spero resti con noi. È la nostra bandiera, il Totti del Sassuolo”. Tuttavia, in queste ore, sta crescendo la consapevolezza che le probabilità di riuscire a trattenerlo alla base per un’altra stagione, specie se le prestazioni in Nazionale dovessero essere ancora così buone, sono davvero basse.

Su Berardi, che ha ormai soffiato il posto da titolare allo juventino Federico Chiesa, ci sono Arsenal, Manchester United ed il Tottenham dove è da poco arrivato Fabio Paratici (suo grande estimatori). Finora niente di concreto, solo sondaggi ma il gradimento nei suoi confronti in Inghilterra è forte. In 30 presenze in campionato, il 26enne ha segnato 17 gol e servito 8 assist: numeri che, uniti alle prestazioni con l’Italia, ora gli potrebbero consentire di salire di livello e fare il grande salto.