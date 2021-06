Milan, ci siamo: svelato il giorno in cui arriva Giroud

Milan al lavoro per acquistare Giroud e Tonali. Maldini e Massara al lavoro con l’obiettivo di sbloccare entrambe le trattative.

Giorni importanti per il Milan del futuro. Olivier Giroud e Sandro Tonali sono i principali dossier presenti sulle scrivanie di Paolo Maldini e Ricky Massara, da settimane al lavoro per sbloccare entrambe le trattative. Il rinnovo del contratto offerto dal Chelsea alla punta, che debutterà nell’Europeo martedì alle ore 21 contro la Germania, aveva quasi del tutto spento le speranze della dirigenza rossonera. Poi, a sorpresa, ecco l’apertura dello stesso francese, intrigato dall’idea di poter giocare in Serie A ed avere un ruolo più importante.

Il Milan su Giroud e Tonali: ecco gli ultimi sviluppi

Le parti sono in contatto costante, con il Milan che gli ha proposto un contratto pluriennale (quello dei Blues è di un solo anno) tra i 3.5 e i 4 milioni netti l’anno. Una proposta che ha stuzzicato l’interesse di Giroud il quale ora dovrà riuscire a liberarsi gratuitamente dal Chelsea. I due dirigenti infatti, e questo è stato spiegato al giocatore in maniera molto chiara, non intendono offrire alcun indennizzo al club di Roman Abramovich. L’unica occasione per arrivare a Milano è a parametro zero. Sviluppi, in ogni caso, sono attesi nelle prossime 48 ore. Il Milan ha fretta e in caso di ulteriori stalli virerà su altri nomi.

A breve, inoltre, potrebbero esserci novità anche per Tonali. Alle Rondinelle il Milan ha di recente ceduto il giovane trequartista Giacomo Olzer ed ora l’operazione riguardante l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni (tra parte fissa e bonus). In più al Brescia verrà riconosciuto il 20% sulla futura rivendita di Tonali. I colloqui sono continui, si aspetta soltanto la fumata bianca.