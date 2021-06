Lazio, il primo acquisto è un regalo a Sarri: c’è l’accordo col giocatore

Sarà Elseid Hysaj il primo desiderio di Sarri che Lotito realizzerà: il giocatore è pronto a firmare con la Lazio un quinquennale a parametro zero.

Nelle ultime stagioni se n’è parlato spesso ma solamente nelle prossime settimane si tramuterà in realtà: Elseid Hysaj lascerà il Napoli. Il difensore albanese non ha trovato l’accordo con la società azzurra per il contratto in scadenza, per cui a fine giugno sarà libero di trasferirsi altrove e padrone del suo futuro.

Hysaj alla Lazio: dettagli e cifre del contratto

La destinazione è più vicina di quanto si credesse. Dopo mesi di interesse più o meno manifesto da parte della Roma, il difensore albanese alla fine si accaserà alla Lazio. Una decisione flash dovuta principalmente a un fattore: l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Hysaj è stato un pilastro del reparto arretrato del tecnico toscano, che nutre stima nei suoi riguardi e si è subito esposto per averlo in rosa.

Stando a quanto riferisce ‘Il Tempo’, Claudio Lotito accontenterà già nei prossimi giorni il suo nuovo allenatore. Tra la società e il giocatore, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo sulla base di 1,7 milioni di euro d’ingaggio a salire per i prossimi cinque anni. Un contratto lungo che certifica il progetto che la squadra potrebbe avere in serbo per lui. Hysaj dovrebbe essere così il primo acquisto della Lazio di Sarri, alla quale arriverà a parametro zero probabilmente appena scadrà il contratto vigente col Napoli.