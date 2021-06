Alle ore 18:00 spazio al secondo match di questa giornata dedicata agli Europei. La sfida Turchia-Galles sarà guardata anche dall’Italia.

Alle ore 18:00, allo allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, va in scena Turchia-Galles, match della seconda giornata del Girone A di cui fa parte anche la Nazionale italiana di Roberto Mancini e la Svizzera, impegnata alle ore 21 contro l’Italia.

Dopo il pesantissimo KO contro l’Italia, la Turchia è alla caccia della prima vittoria ad Euro2020 contro il Galles, reduce dalla vittoria contro la Svizzera per 1-0 grazie alla rete di Moore. Alle 18 scenderanno in campo anche gli juventini Merih Demiral, autore dell’autogol contro gli azzurri, ed Aaron Ramsey. Quello di oggi sarà il settimo confronto tra le due nazionali. L’ultimo match andato in scena tra le due compagini si concluse con un pirotecnico 6-4 per la Turchia, con Hakan Sukur autore di ben quattro reti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Turchia-Galles, le probabili formazioni

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Yokuslu, Soyuncu, Meras; Ayhan, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Under; Yilmaz. Ct. Gunes.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, batosta per la Nazionale: la squalifica è ufficiale

GALLES (4-2-3-1): Ward; C. Roberts, Rodon, B. Davies, Mepham; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore. Ct. Page.