La notizia su Donnarumma che fa sognare i tifosi della Juventus

Donnarumma non ha ancora firmato col Psg e spunta di nuovo l’ipotesi Juventus: lo scenario delle prossime ore

Solo la firma, e l’ufficialità, conferma un avvenuto trasferimento. Quello che manca al passaggio di Donnarumma al Psg. Non un dettaglio: senza annuncio, chiunque può sperare. Anche la Juventus. E i suoi tifosi. Il quotidiano ‘Il Giornale’ ad esempio fa sapere che proprio i bianconeri, approfittando del fatto che non ci sia ancora l’ufficialità, starebbero pensando di inserirsi con un’offerta last minute per convincere il portiere classe ’99 beffando così il Paris Saint-Germain.

Donnarumma tra Psg e Juventus?

Un tentativo in extremis dagli esiti incerti. Questo perché il club francese è forte da tempo su Donnarumma e lo ha convinto con un super ingaggio che difficilmente la Juventus riuscirà a pareggiare. Ma è chiaro che ogni ritardo dell’annuncio è una speranza in più per la società di Agnelli, che nel caso di sorpasso dovrà poi prendere una decisione sul futuro di Szczesny, ora impegnato agli Europei al pari di Gigio.

Una cosa al momento sembra certa: Donnarumma, non avendo rinnovato, lascerà il Milan. Si farà ingolosire dall’offerta economica più allettante che ad oggi corrisponde a quella del club parigino. La Juventus lo cerca da tempo ma non è mai riuscita a conquistarne le attenzioni. Magari ci riproverà. Un ultimo tentativo. Il Psg, comunque, resta in vantaggio. Ma senza firma e annuncio, tutto può essere ancora in discussione.