Dall’Inghilterra fanno sognare gli juventini: le cifre dello scambio da urlo

Paul Pogba e Cristiano Ronaldo potrebbero incontrarsi a metà strada: il francese rientrerebbe nella trattativa tra Manchester United e Juventus.

I destini s’intrecciano tra vari calciatori e in molti modi a tessere la trama è Cristiano Ronaldo. Il calciatore, impegnato con il Portogallo a EURO2020, ha rimandato ogni discorso sul futuro poiché concentrato sulla competizione continentale. Nel frattempo però avanzano diverse indiscrezioni, che lo collegano con Paul Pogba.

Pogba alla Juventus e Ronaldo allo United: la soluzione

Come fa sapere il ‘Daily Mail’, l’asso portoghese della Juventus potrebbe già vantare un’offerta altisonante da parte del Manchester United. Pare che, pur di averlo in rosa, gli inglesi siano disposti a sottoporgli un contratto da 20 milioni di euro a stagione. Cifre irresistibili, che manterrebbero Ronaldo ancora nella top mondiale per guadagni. D’altronde, la Juventus non può e non intende raggiungere cifre astronomiche per convincerlo a restare. La società sa di poter tecnicamente sopravvivere senza Ronaldo e, in caso di cessione, sarebbe anche un respiro per le finanze del club.

Di conseguenza, per arrivare al portoghese lo United dovrà sedersi al tavolo con Agnelli e per convincerlo basterà pronunciare un nome: Paul Pogba. Il francese è già stato in bianconero dal 2012 al 2016 ma da circa due stagioni la Juventus sta pensando di riportarlo in Serie A. La squadra di Manchester sarebbe favorevole alla cessione e quindi Pogba potrebbe rientrare nell’operazione per far trasferire Ronaldo in Premier League.