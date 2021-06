Olanda-Austria inizia alle ore 21:00. Ad Amsterdam entrambe le squadre cercano il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Alle ore 21:00 spazio a Olanda-Austria, match che chiude la giornata dedicata ad Euro 2020. Entrambe le formazioni puntano al successo al fine di raccogliere il passaggio al prossimo turno della competizione europea per Nazionali. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, spazio al secondo turno del Gruppo C degli Europei. Gli olandesi cercano il successo dopo la vittoria contro l’Ucraina per 3-2, mentre la Nazionale di mister Foda è reduce dal successo per 3-1 sulla Macedonia del Nord. Vincere stasera è fondamentale per il passaggio del turno e per staccare il pass per gli ottavo di finale di Euro 2020.

Out l’ex Inter Marko Arnautovic dopo la squalifica rimediata per la polemica esultanza contro i macedoni.

Olanda-Austria: le probabili formazioni

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Weghorst, Depay. Ct: De Boer.

AUSTRIA (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer. Ct: Foda.

ARBITRO: Grinfeeld (Isr).

GUARDALINEE: Hassan e Yarkoni (Isr).

IV UOMO: Massa (Ita).

VAR: Gil (Pol).

AVAR: Valeri (Ita), Betts (Ing) e Attwell (Ing).