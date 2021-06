Superman è tornato, il video in cui Buffon apre lo scrigno dei ricordi

Il Parma ha annunciato con un’emozionante e particolare video il ritorno di Gianluigi Buffon: Superman è tornato

Superman è tornato. Il Parma ha scelto un video emozionante e particolare per annunciare il ritorno di Gigi Buffon al Tardini. Lasciata la Juventus, il portiere ha scelto di chiudere la carriera nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Ventisei anni dopo il suo debutto in Serie A con la maglia dei ducali, l’estremo difensore si ripresenta con la stessa voglia, a chiudere una carriera ricca di trionfi. Per lui c’è un contratto biennale che gli consentirà di giocare fino alla soglia dei 45 anni.

L’annuncio è arrivato sui canali social del Parma che ha scelto di realizzare un video per ufficializzare l’accordo. Nelle immagini Buffon, incappucciato, entra di nascosto al Tardini, sale sul terreno di gioco e si avvia verso una delle due porte con una pala in mano. Quindi comincia a scavare e tira fuori uno scrigno. Dentro trova una foto della sua prima esperienza al Parma, una maglia di Superman e una del club ducale.

Parma, il ritorno di Buffon è ufficiale: il video

Nel video Buffon risponde al telefono e dice di sì al presidente Krause: “Benvenuto a casa” le parole del numero uno ducale. Un video particolare che sancisce il ritorno del portiere in maglia gialloblù.

Ora per l’estremo difensore c’è una nuova esperienza: Buffon ha accettato di scendere in Serie B per chiudere in maniera romantica la sua lunga carriera calcistica. Dopo aver assaporato i campi del campionato cadetto nel 206/2007 con la Juventus, una nuova avventura per il 43enne che vuole guidare la risalita della formazione emiliana.