Ospina, l’agente: “Futuro? Ha un contratto col Napoli” | ANews

L’agente di David Ospina parla in esclusiva a serieanews.com del futuro del portiere colombiano al Napoli, tra le varie voci di mercato.

La Colombia è sua, indubbiamente. David Ospina è il simbolo della sua Selección nonostante non sia abitudinario vedere in un portiere il giocatore tra tutti più acclamato, soprattutto se non mancano elementi interessanti in attacco, come James Rodríguez o Miguel Borja. In occasione del debutto vincente in Copa América per 1-0 contro l’Ecuador, in pratica Ospina non è mai stato inquietato e quando chiamato in causa, ha risposto annullando le iniziative della squadra guidata da Gustavo Alfaro.

L’agente di David Ospina sul futuro del portiere al Napoli

Senza affanno e senza soffrire. Pur tranquillo e dal temperamento silenzioso, Ospina è un leader e lo è anche nel Napoli. Non è un caso sicuramente che, pur contando la rosa azzurra, sull’apporto del giovane e talentoso Meret, nei suoi anni a Napoli il colombiano sia stato titolare e apprezzatissimo, anche perché da buon sudamericano è molto abile anche nel gioco coi piedi. Più libero, si sa.

In ottica futura l’arrivo sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti potrebbe cambiare le gerarchie. Difficile tenere ancora a bada Meret nella posizione di subalterno, quando ha ormai raggiunto la maturità necessaria per essere nell’11 titolare e nel giro fisso della Nazionale italiana. A tal proposito le indiscrezioni sul futuro di Ospina, principalmente come sostituto di Buffon alla Juventus oppure come nuovo portiere dell’Atalanta. Il suo agente Matthieu Grossin, intervenuto in esclusiva ai microfoni di serieanews.com, ha parlato di ciò che sarà, confermando che il presente di Ospina è tutto sul torneo continentale del quale è parte: “David Ospina ha ancora un contratto col Napoli, questa è la realtà. Al momento è concentrato sulla Copa América e l’ha dimostrato con le sue prestazioni sia nella competizione che nelle Eliminatorie per i Mondiali, nella sua Colombia è uno dei tanti capitani”. Bisognerà allora attendere almeno la metà di luglio per eventuali novità.