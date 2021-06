Lotito su tutte le furie: Inzaghi contatta un suo pupillo per portarlo all’Inter

Simone Inzaghi contatta Luis Alberto e propone al giocatore di seguirlo all’Inter, Lotito è su tutte le furie per l’affronto alla Lazio.

Mentre la Lazio si appresta a concludere il primo affare in entrata con l’arrivo in rosa del difensore albanese, Elseid Hysaj, a parametro zero dal Napoli, il presidente Lotito resta attento anche per le uscite. Non ci sono cessioni programmate o urgenti, ma alcune questioni incombono perché le estimatrici non mancano per i calciatori più in vista, come Luis Alberto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inzaghi contatta Luis Alberto: lo vuole all’Inter

Sullo spagnolo c’è Simone Inzaghi, da poco trasferitosi all’Inter. Il tecnico sta ragionando sulla possibilità di portare in squadra, uno dei giocatori più importanti del suo percorso biancoceleste. Pare che tra i due ci sia stato un contatto, secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, e ciò avrebbe mandato su tutte le furie il patron Lotito.

LEGGI ANCHE >>> Addio Ronaldo: la Juventus ha scelto il sostituto, ma ha rifiutato

L’Inter tuttavia non si lascia intimorire, anzi ci pensa seriamente anche considerando la situazione di Eriksen, che rischia di non poter tornare più a giocare, almeno in Italia, dopo il malore accusato durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020. La ricerca di un sostituto che sia all’altezza allora è necessaria e Luis Alberto è un pupillo di Inzaghi oltre a essere un giocatore ormai pronto e maturo per palcoscenici ambiziosi. La Lazio ad ogni modo non ha preso bene questo avvicinamento, anche perché Lotito non ha mai digerito il passo indietro di Inzaghi sul rinnovo, che l’ha poi portato all’Inter. Ciò renderà ancora più difficile arrivare a Luis Alberto, di per sé ritenuto incedibile a meno che arrivi un’offerta superiore ai 60 milioni di euro.