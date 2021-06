Milan, Ibrahimovic sotto i ferri: arriva il comunicato ufficiale

Milan, emesso il comunicato dopo l’intervento di Ibrahimovic: “Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo”

Con questo comunicato il Milan ha aggiornato sulle condizioni del suo centravanti svedese: “AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo”.

Ibrahimovic operato: servono 4 settimane per il recupero

Secondo quanto trapela, ci si aspetta che siano 4 le settimane per tornare a correre, mentre serviranno 2 mesi per tornare a giocare. Resta da capire come sarà gestito lo svedese durante il ritiro estivo.

Il club rossonero continua anche la ricerca di un attaccante da affiancare ad Ibra: Giroud sembra essere il primo indiziato ad affiancarlo nella prossima stagione.