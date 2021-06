L’occasione che Berardi non vuole più farsi scappare

Protagonista con l’Italia Domenico Berardi è tra i migliori finora ad Euro 2020: questa volta l’attaccante non vuole farsi scappare l’occasione

Tra i migliori: Domenico Berardi contro Turchia e Svizzera ha dimostrato che il suo talento ha raggiunto finalmente la fase della maturità. Da anni si aspetta il salto di qualità dell’attaccante del Sassuolo e questa sembrerebbe essere la volta giusta. Protagonista ad Euro 2020 nelle prime due gare dell’Italia di Mancini, il 26enne calabrese sta dimostrando di aver imboccato la strada della piena maturità. Anche per questo il suo nome è finito sul taccuino delle big italiane ed europee. Il Sassuolo non ha intenzione di cedere anche lui, oltre a Locatelli che sembra destinato a salutare l’Emilia, ma dovese continuare nel suo splendido europeo, difficile alle sirene per Berardi sarà complicato.

Berardi, Tottenham e Liverpool sull’attaccante

Come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’, la volontà del Sassuolo è di confermare Berardi. Lo splendido Europeo fin qui disputato ha però attirato l’attenzione di diversi club di prima fascia, soprattutto della Premier League. Ci sono Leicester, Tottenham e soprattutto Liverpool sulle sue tracce.

Il calciatore è ora concentrato esclusivamente sul campo e non ha intenzione di distrarsi pensando al mercato. Certo è che, continuando ad offrire queste prestazioni, per lui potrebbero arrivare offerte importanti. La rosea parla della possibilità che a breve arrivino offerte importanti. A quel punto toccherà a Berardi decidere cosa fare ed è difficile che il calciatore perda l’occasione per compiere il grande salto. Intanto c’è il campo: è da lì che passano gli Europei dell’Italia, ma anche il futuro di Domenico Berardi.