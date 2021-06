“Sergio Ramos al Milan”, ‘El Chiringuito’ infiamma i rossoneri

Sergio Ramos, che si separa dal Real Madrid, fa sognare i tifosi di molte società: l’ultima notizia arriva dalla Spagna

Dove andrà Sergio Ramos ora che è ufficiale il suo divorzio con il Real Madrid? E’ questa la domanda che tutti si stanno ponendo. Lo spagnolo è un giocatore che piace a tantissime società, ovviamente, e in queste ore ogni notizia infiamma i tifosi.

L’ultima, ad esempio, sta facendo sognare i tifosi del Milan. A darla è stata ‘El Chiringuito TV’ secondo la quale ci sarebbe stato un contatto tra la società rossonera e l’entourage del giocatore spagnolo. “Ramos ha parlato col Milan” si legge con un tweet che ha infiammato i tifosi del Diavolo.

Sergio Ramos, i tifosi sognano

In realtà si è trattato di un semplice contatto ma la trattativa è ai limiti dell’impossibile. Il motivo è spiegato dai numeri e dalle cifre. Il giocatore, infatti, costa tanto, ha chiesto un ingaggio di 15 milioni a stagione ai quali aggiungere poi i 20 milioni previsti di commissione. A queste cifre è ovviamente difficile, se non impossibile, concludere l’operazione. Per il Milan ma anche per molte altre società.