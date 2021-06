Juve, Allegri ha scelto il nuovo centravanti: Ronaldo può restare

A prescindere dalla conferma di Cristiano Ronaldo, Allegri ha già scelto il nuovo centravanti della prossima stagione. Identikit chiaro e delineato per consentire alla Juventus una nuova variante tattica

Allegri ha già scelto il nuovo centravanti della prossima stagione della Juventus. I bianconeri voleranno alla caccia di un attaccante forte fisicamente e capace di occupare l’area di rigore con costanza e decisione. Un nuovo attaccante abile nel gioco aereo e nel lavoro di sponda, perfetto nel creare spazi per i compagni di reparto.

Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Vlahovic, profilo interessante, ma valutato circa 60 milioni di euro dalla Fiorentina. La Juventus osserva interessata, ma difficilmente deciderà di investire una cifra simile sul centravanti serbo. Da valutare anche la situazione legata a Dzeko e Scamacca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, l’identikit del nuovo centravanti chiesto da Allegri

Dzeko potrebbe vestire la maglia della Juventus solamente in caso di risoluzione del suo contratto con la Roma. I bianconeri potrebbero piombare su di lui solamente in caso di affare a costo zero. Il nuovo ds Cherubini potrebbe offrire al bosniaco un contratto biennale e Allegri potrebbe contare su un centravanti esperto e perfetto nel creare spazi per i compagni di reparto e nel cucire il gioco tra centrocampo e attacco.

LEGGI ANCHE >>> Milan e Real Madrid, aperto l’asse per portare due rinforzi a Milano

Resta vivo anche l’interesse per Scamacca. L’attaccante, di proprietà del Sassuolo, ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. La Juventus valuterà il da farsi e potrebbe decidere di affondare il colpo. Per quel che riguarda Cristiano Ronaldo, invece, il portoghese potrebbe restare alla Juventus, ma qualora dovesse decidere di dire addio, i bianconeri sarebbero pronti a puntare con forte decisione su Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City.