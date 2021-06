DIRETTA Macedonia-Olanda: segui la partita LIVE

Alle 18 spazio ad uno dei quattro match in programma in questo pomeriggio dedicato agli Europei. In campo Macedonia ed Olanda.

Un testa coda nel gruppo C, che potrebbe dire ancora qualcosa sul volto della classifica finale. Di fatto la Macedonia è ultima con zero punti, e l’Olanda viaggia ad alta velocità verso il primo posto in classifica. La squadra ‘orange’ vorrebbe dare un segnale chiaro a tutta la competizione, e proprio per questo mettere in cascina tre punti che servirebbero per lanciare a punteggio pieno nel girone.

Un aspetto che anche sotto il punto di vista psicologico può dare tanto alla nazionale allenata da Frank De Boer. Ed allora eccola l’occasione, contro la piccola Macedonia che ha già preso ben due sconfitte da Ucraina ed Austria.

Proprio queste ultime due compagini si misureranno per uno scontro diretto che decreterà la prossima avversaria dell’Italia agli ottavi. Anche in caso di vittoria, la Macedonia di Pandev ed Elmas non riuscirà a conquistare il ruolo di migliore terza, che di fatto potrebbe andare ad una delle altre due compagini che verrà sconfitta dall’altra partita.

Macedonia-Olanda, le formazioni ufficiali

Macedonia del Nord (4-2-3-1) – Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Tricovski, Elmas, Trajkovski; Pandev.

Olanda (3-5-2) – Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen.