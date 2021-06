Alle 18 spazio ad uno dei quattro match in programma in questo pomeriggio dedicato agli Europei. In campo Ucraina e Austria.

Uno scontro diretto, per decidere chi raggiungerà l’Italia agli ottavi di finale. Gli azzurri hanno completato una fase a gironi straordinaria, e adesso attendono di capire chi sarà l’avversario che arriverà agli ottavi di finale.

La sfida di oggi vede Ucraina e Austria protagoniste. Entrambe hanno tre punti in classifica, e cosi lo scontro di oggi determinerà proprio quella che sarà la seconda nel girone e quindi quale delle due verrà eletta come avversaria della squadra di Roberto Mancini.

Entrambe hanno battuto la Macedonia, e c’è una differenza reti praticamente a zero per tutte e due le squadre. Una parità assoluta, che rende difficile anche stabilire quale sia la favorita ad uscire vincente dal confronto di oggi.

Chiaro che, per l’Italia, l’Ucraina rappresenterebbe probabilmente un’insidia maggiore, legata anche all’imprevedibilità di una compagine che da sempre rappresenta una minaccia per le big all’interno delle competizioni per nazionali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ucraina-Austria, le formazioni ufficiali

Ucraina (4-5-1) – Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Yarmolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk.

LEGGI ANCHE >>> L’ultima sfida della Superlega alla UEFA arriva da Barcellona

Austria (4-3-2-1) – Bachmann; Lainer Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.