Calhanoglu conferma tutto: annuncio ufficiale sul futuro

Hakan Calhanoglu è ormai ad un passo dall’Inter. La conferma arriva dallo stesso giocatore, che ha parlato ai media turchi.

Di Hakan Calhanoglu e l’Inter ormai si parla da diverse ore. Sono arrivate conferme costanti, che vedono cosi concretizzarsi una delle voci di mercato più clamorose degli ultimi giorni. Il Milan ha provato fino alla fine a trovare l’intesa con il giocatore, ma questa non è arrivata, anche dopo il ritorno del turco dall’avventura agli Europei.

Insomma, quella di Calhanoglu sarà la seconda perdita importante per il Milan. Dopo l’addio doloro di Gigio Donnarumma (diretto verso il Paris Saint Germain), anche per il 27enne sembra essere arrivato il momento dei saluti. In molti si sono domandati, nel corso di questi giorni, quale potesse essere la destinazione per Hakan una volta lasciato il Milan.

Alla fine si è presentata una possibilità che gli permetterebbe di restare a Milan, cambiare sponda ed approdare su quella nerazzurra. La voce ha trovato concretezza in queste ore, provocando anche la rabbia dei tifosi del Milan. A confermare tutto è stato lo stesso Calhanoglu.

Inter-Calhanoglu, il giocatore conferma tutto

E cosi, dopo le indiscrezioni che si sono inseguite in queste ore, è arrivata una conferma che sa praticamente di ufficialità. A darla è stata proprio il giocatore ormai ex Milan, che ai microfoni dei media turchi ha confermato che il suo passaggio all’Inter è ormai imminente, e mancano soltanto pochi step prima della chiusura.

Calhanoglu, infatti, ha parlato ai microfoni di Trt Sport, rivelando quella che è la sua situazione attuale. “Ho raggiunto un accordo con l’Inter, domani sosterrò le visite mediche e firmerò il contratto”, le parole di Calhanoglu. Insomma, una conferma che arriva dal diretto interessato e che ovviamente accende il mercato.