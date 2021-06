“Vlahovic centravanti della Juventus”: il bomber pronto per Allegri

Dusan Vlahovic è uno dei nomi caldi per il mercato della Juventus: c’è chi vede il bomber serbo già pronto per Allegri

Un attaccante per Massimiliano Allegri. La Juventus deve completare il reparto offensivo: confermato Morata, probabilmente in bianconero il prossimo anno anche Dybala, restano i dubbi su Ronaldo. Ad ogni modo un altro centravanti serve alla formazione piemontese che già lo scorso anno con solo tre attaccanti di ruolo ha faticato a far fronte alle varie assenze. Ecco perché Cherubini ha tra le priorità sul mercato quella di acquistare un centravanti.

Il profilo dipenderà da quel che accadrà con Ronaldo e Dybala: l’addio del portoghese, aprirebbe lo spazio per un grande colpo; la sua conferma, al contrario, potrebbe spingere a guardare ad un attaccante di completamento e a basso costo. Tra i nomi più caldi c’è quello di Dusan Vlahovic. Acquisto non certo economico (la Fiorentina spara oltre 50 milioni di euro) ma ottimo anche in prospettiva futura (il serbo ha 21 anni).

Corvino è sicuro: “Vlahovic pronto per la Juventus”

A dire sì al trasferimento di Vlahovic alla Juventus è chi il 21enne di Belgrado lo ha portato in Italia: Pantaleo Corvino. Nel corso di un’intervista a ‘TuttoSport’, l’attuale dirigente del Lecce ha spiegato che il giovane attaccante è pronto per una big.

“Vlahovic potrebbe fare il centravanti sia nella Juventus sia nel Liverpool o nel Tottenham“. Approvazione di chi lo conosce bene e lo ha fortemente voluto in Italia, tanto da anticipare 1,5 milioni di euro pur non potendolo tesserare per sbaragliare la concorrenza. Ora Corvino è convinto che Vlahovic possa essere titolare anche nella Juventus fin dal prossimo anno: “La qualità non ha età” spiega. Sarà il futuro bomber bianconero?