Offerta inaspettata per Ronaldo: il presidente impazzisce per lui

Cristiano Ronaldo nel mirino del Barcellona: lo vuole presidente Laporta, che sogna di affiancarlo a Messi.

Il Barcellona a sorpresa su Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, il presidente Joan Laporta vorrebbe infatti provare ad acquistare il portoghese al fine di affiancarlo a Lionel Messi. I blaugrana, finora, hanno già preso Aguero e Memphis Depay: colpi evidentemente ritenuti non sufficienti dalla dirigenza, che nei prossimi giorni si muoverà per aggiungere CR7 al reparto offensivo.

Ronaldo al Barcellona, il messaggio di Griezmann accende i tifosi

La Juventus, dal canto suo, aspetta e si guarda intorno. L’asso portoghese sceglierà il proprio futuro in maniera autonoma ed i bianconeri rispetteranno ogni sua decisione. Nel caso in cui il trasferimento al Barcellona dovesse davvero andare in porto, si ridurrebbero ancor di più gli spazi per Antoine Griezmann il quale di recente aveva parlato proprio di Cristiano Ronaldo. “CR7 è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c’è nessuno come lui e Messi. Cristiano è ancora un grande finalizzatore ed è un calciatore completo. È un esempio per i giocatori giovani e per i giocatori meno giovani, può aiutarli nella loro formazione calcistica”.

Oltre al Barcellona, sulla punta ci sono il Paris Saint Germain (non è certa la permanenza di Kylian Mbappé) ed il Manchester United, che ha proposto in cambio Paul Pogba.