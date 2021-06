Alle 21:00 spazio al match Croazia-Scozia nella giornata dedicata agli Europei di calcio. La gara vale l’ultima giornata del gruppo D.

Croazia-Scozia è una gara da dentro o fuori. Alle ore 21:00 all’Hampden Park di Glasgow va in scena il match tra la Croazia di mister Dalic, vicecampione del mondo, e la squadra di Clarke. Reduce dalla sconfitta all’esordio di Euro 2020 contro l’Inghilterra, la Nazionale croata ha dovuto fare i conti contro la Repubblica Ceca. Il pareggio contro la Nazionale ceca vale l’unico punto nella classifica momentanea del Girone D. Gli scozzesi, invece, hanno pareggiato contro l’Inghilterra dopo la sconfitta per 2-0 contro la Repubblica ceca al debutto nella competizione europea per Nazionali. E’ fuori dai giochi Gilmour, centrocampista del Chelsea, risultato positivo al Covid-19.

Croazia-Scozia, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. Ct: Dalic.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Ct: Clarke.

ARBITRO: Rapallini (Arg).

GUARDALINEE: Belatti e Bonfa (Arg).

IV UOMO: Frankowski (Pol).

VAR: Hernandez (Spa).

AVAR: Sanchez, Prieto e Munuera (Spa).