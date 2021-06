Milan, arriva il terzo addio ufficiale: Laxalt lascia l’Italia

Arriva il terzo saluto al Milan, dopo quelli di Donnarumma e Calhanoglu: Laxalt saluta a titolo definitivo, vola in Russia

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez alla FK Dinamo Mosca. Il Club ringrazia Diego per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

Questo è il comunicato ufficiale con il quale il Milan ha salutato Diego Laxalt. Una trattativa che andava avanti da diversi giorni con i russi della Dinamo Mosca e che ha trovato definitiva consacrazione nelle ultime ore con la cessione a titolo definitivo dell’esterno uruguaiano.

Laxalt-Milan, terzo addio ai rossoneri in pochi giorni

Un amore mai veramente sbocciato quello tra Laxalt ed il Milan, con le difficoltà di inserimento che ci sono sviluppate in prestiti sempre nuovi e diversi. Ora, l’addio a titolo definitivo: si tratta per il club rossonero del terzo saluto in poche ore.

In questo caso, però, non ci saranno polemiche da parte dei tifosi milanisti, a differenza di quanto è accaduto per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu pezzi a parametro zero dalla società meneghina.